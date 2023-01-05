До 53 градусов: Россиян предупредили об аномальных морозах

В некоторых европейских регионах России в ближайшие дни прогнозируются сильные морозы. В Магаданской области, в Якутии и на Чукотке температура опустится до 48-53 градусов мороза. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

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«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни», — предупредил он.

Вильфанд отметил, что во многих регионах температура будет достигать аномально низких отметок. По его словам, с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе ожидается до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии - до 26 градусов мороза. В Санкт Петербурге при этом температура опустится до 23-25 градусов мороза. В Вологодской области с 7 по 9 января морозы будут достигать 20-21 градуса, в Астраханской области — 17-19 градусов, в Ростовской области - до 15-17 градусов.

Эксперт добавил, что в регионах Северо-Западного федерального округа температура опустится на 8-19 градусов ниже климатической нормы, в регионах Южного федерального округа — на 7-11 градусов ниже нормы, а в регионах Уральского федерального округа — на 11-20 градусов ниже нормы.