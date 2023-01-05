До 53 градусов: Россиян предупредили об аномальных морозах

"Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми - до 30-39 градусов мороза, в Карелии - до 26 градусов мороза, в Вологодской области - до 33 градусов мороза, в самом Питере - до 23-25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области - до 17-19 градусов мороза, в Ростовской области - до 15-17 градусов мороза", - рассказал он.