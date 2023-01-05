Синоптики пообещали гололедицу и снег в Москве в четверг

Гололедица и небольшой снег ожидают Московский регион 5 января, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в столице температура воздуха будет варьироваться от 6 до 4 градусов мороза. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 22 градусов.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус 8 до минус 3 градусов, ночью – до 25 градусов мороза.

Также синоптики обещают ветер со скоростью 5-11 м/c. Атмосферное давление составит 741-744 мм ртутного столба.