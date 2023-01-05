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1 час назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали гололедицу и снег в Москве в четверг

Мир24иещё 10

Гололедица и небольшой снег ожидают Московский регион 5 января, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Синоптики пообещали гололедицу и снег в Москве в четверг
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице температура воздуха будет варьироваться от 6 до 4 градусов мороза. В ночное время столбики термометров опустятся до минус 22 градусов.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус 8 до минус 3 градусов, ночью – до 25 градусов мороза.

Также синоптики обещают ветер со скоростью 5-11 м/c. Атмосферное давление составит 741-744 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что морозы до 29 градусов ожидаются в Москве с 6 по 10 января. В нынешнем веке это будет самая холодная пятидневка.

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