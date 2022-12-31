Миру предрекли экстремальную погоду в 2023 году

Глобальное потепление меняет привычный климатический уклад, а смена ветров и температуры поверхности моря над тропической частью Тихого океана с холодного Ла-нинья на теплое Эль-ниньо приведет к новым капризам погоды. Чем может удивить 2023 год, разбирались «Вести».

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Летом 2022 года в разных странах Европы наблюдалась аномально жаркая погода. В частности, из-за жары в Испании и Португалии погибли более 1700 человек, а 19 июля в Великобритании воздух прогрелся до 39,1 градуса, что оказалось новым температурным рекордом.

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А в декабре экстремальная снежная буря обрушилась на США. В городе Баффало, где буквально за пару часов выпало больше 120 сантиметров снега, погибли 34 человека. Сопоставимый по силе снегопад накрыл и восток Приморья. Спасателям потребовалось несколько суток, чтобы снять снежную блокаду. Для доставки продовольствия и горючего в отдельные села пришлось использовать самолет Ми-8.

Вина за такие природные катаклизмы лежит на глобальном потеплении. Температура на планете неуклонно повышается, однако последнее время «потепление неожиданно приостановилось» из-за смены фаз Южной осцилляции Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые чередуются в среднем каждые 5-10 лет, напоминает издание.

Во время Ла-Нинья пассаты отгоняют воду от берегов Южной Америки и возникает отрицательная аномалия температуры поверхности океана. Именно это явление и притормозило потепление. Однако климатологи считают, что в новом году Ла-Нинья передаст бразды правления Эль-Ниньо, а значит, холод сменится теплом.

В следующем году ученые прогнозируют «рост количества экстремальных засух, лесных пожаров, наводнений и тропических ураганов». Также потепление ведет к увеличению объема влаги в атмосфере, а водяной пар в целом и создает парниковый эффект.