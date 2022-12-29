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43 минуты назад

Прогноз погоды: В Москве и Санкт-Петербурге ожидается рекордно теплое 1 января

ТАССиещё 5

Первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Воздух будет прогреваться до плюс 4-5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

Москве и Санкт-Петербургу пообещали рекордно теплое 1 января
Фото: ТАССТАСС

"1 января 1973 года был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области - даже до плюс 6 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге 1 января также ожидается необычно теплым.

"Там рекордное значение было зафиксировано в 2017 году - плюс 4,5 градуса. Вероятность того, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, в Петербурге прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье.

Метеоролог отметил, что такую высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс, которые будут приходить с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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