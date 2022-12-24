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24 декабря

В Центральной России с 25 декабря ожидается похолодание

ТАССиещё 8

ТАСС, 24 декабря. Понижение температуры воздуха в среднем на 5 градусов ожидается с 25 декабря в Центральном федеральном округе (ЦФО), где на протяжении последних дней отмечается оттепель. Так, во Владимирской, Рязанской, Тверской, Тульской и нескольких других областях ночами прогнозируется до минус 10-13 градусов, в дневные часы - около минус 2-8 градусов, сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

В Москве ожидаются гололедица и до минус 7 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным гидромецтентра по Тульской области, где днем в субботу воздух прогревался до плюс 3 градусов, в ночь на 25 декабря ожидается до минус 7 градусов, в ночь на понедельник - до минус 10 градусов. "25 декабря ночью - небольшой снег, днем - без существенных осадков, на дорогах гололедица, местами сильная, температура воздуха ночью и днем - минус 2-7 градусов. 26 декабря ночью - минус 5-10 градусов, днем минус 2-7 градусов", - говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

До минус 10-13 градусов ночами также прогнозируется во Владимирской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, днем - до минус 5-8 градусов. "Уже в ночь на воскресенье, 25 декабря, температура воздуха начнет постепенно понижаться, местами похолодает до минус 10 градусов, из-за чего на дорогах образуется гололедица ", - рассказала ТАСС начальник гидрометцентра по Тверской области Татьяна Зимина.

В Брянской, Ивановской, Орловской областях в ночь на 25 декабря похолодает до минус 5-8 градусов. В Белгородском, Воронежском, Курском, Липецком, Тамбовском регионах температурный перепад прогнозируется менее существенный - до минус 1-3 градусов ночами и до нуля - плюс 1-2 градусов в дневные часы. "25 декабря - небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, на дорогах гололедица, ночью местами туман, температура ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", - сообщается на сайте управления МЧС по Курской области.

Погода,Новости Москвы,Татьяна Зимина,
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