Москвичам предрекли аномальное изменение погоды

«25 числа погода начнет меняться с аномальным температурным ходом. Мы все привыкли к тому, что днем температуры повышаются, но в этот раз они будут понижаться. Утром нас ждет около -2-0 градусов, а к вечеру циркуляция изменится. К нам придут воздушные массы с северо-запада, со стороны Скандинавии и мы увидим около -8 градусов с сильной гололедицей — вся влага, выпавшая за предшествующие дни замерзнет», — предупредил Вильфанд.