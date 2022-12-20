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4 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до 8 градусов мороза

ТАССиещё 8

Переменная облачность, гололедица и температура воздуха до минус 8 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются переменная облачность и до 8 градусов мороза
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет 6-8 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 20 градусов.

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