В Москве ожидаются переменная облачность и до 8 градусов мороза

Переменная облачность, гололедица и температура воздуха до минус 8 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет 6-8 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.