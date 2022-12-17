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8 минут назад

Прогноз погоды: В российские регионы придут невероятные морозы

Елена Прошина

В Псковской, Калининградской, Архангельской, Новгородской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском краях, Коми и регионах Уральского федерального округа в ближайшие дни наступят сильные морозы. Температура опустится существенно ниже климатической нормы, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

В российские регионы придут невероятные морозы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в ближайшие дни в нескольких регионах России температура упадет ниже нормы на семь и более градусов. На выходных температура в Калининградской области достигнет примерно минус 13 градусов, для региона это очень сильные морозы, подчеркнул гидрометеоролог.

По прогнозам, в Новгородской и Псковской областях температура будет ниже нормы на 7 градусов — примерно минус 15-17 градусов. В Архангельской области и Коми отклонение от нормы будет в 7-9 градусов — минус 25-28 градусов. На Урале 20-21 декабря ожидаются очень сильные морозы, предупредил Вильфанд. В регионах Уральского федерального округа температура упадет до минус 30-33 градусов.

В нескольких регионах Сибирского федерального округа также ожидается аномальный холод. В Красноярском крае морозы достигнут 38 градусов, климатическая норма для этого региона выше на 10-13 градусов. В Алтайском крае и Новосибирской области на выходных прогнозируется до 26-28 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
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