В российском городе похолодало до минус 59 градусов

Температура воздуха в якутском Оймяконе опустилась до минус 59 градусов. Об этом сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По сообщению метеорологов, столь низкая температура отмечается на фоне полного отсутствия ветра и значительно сниженного атмосферного давления — при норме в 760 миллиметров ртутного столба в городе зафиксировано 690 миллиметров.

Российский город Оймякон считается мировым полюсом холода — в городе регулярно фиксируется температура ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а зафиксированным в городе рекордным «минусом» по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса. За звание полюса холода с Оймяконом борется Верхоянск, где также фиксируется рекордно низкая температура.