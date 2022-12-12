В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

В российском городе похолодало до минус 59 градусов

Lenta.ruиещё 6

Температура воздуха в якутском Оймяконе опустилась до минус 59 градусов. Об этом сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В российском городе похолодало до минус 59 градусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению метеорологов, столь низкая температура отмечается на фоне полного отсутствия ветра и значительно сниженного атмосферного давления — при норме в 760 миллиметров ртутного столба в городе зафиксировано 690 миллиметров.

Российский город Оймякон считается мировым полюсом холода — в городе регулярно фиксируется температура ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а зафиксированным в городе рекордным «минусом» по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса. За звание полюса холода с Оймяконом борется Верхоянск, где также фиксируется рекордно низкая температура.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в двух российских регионах в ближайшие дни столбики термометров опустятся до минус 50 градусов, что на 10 градусов ниже нормы.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители