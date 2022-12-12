Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода

Сильные осадки прогнозируются на всей европейской территории России в первой половине недели. Для автомобилистов будут очень сложные условия в этот период, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в Вологодской, Псковской, Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях - сильный дождь и ветер, в Пермском крае - сильный снег, в Татарстане - сильная гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае - сильный дождь и мокрый снег, в Крыму - сильный дождь. "Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона", - отметил метеоролог.