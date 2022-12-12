В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
34 минуты назад

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода

ТАСС

Сильные осадки прогнозируются на всей европейской территории России в первой половине недели. Для автомобилистов будут очень сложные условия в этот период, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидает опасная непогода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Везде на европейской территории России погода будет сложной в первой половине недели. Особенно сложными условия будут для автомобилистов, потому что помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость, также из-за непогоды будут сужаться дороги", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Вологодской, Псковской, Новгородской областях ожидается метель с сильными порывами ветра, в Смоленской, Калужской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях - сильный дождь и ветер, в Пермском крае - сильный снег, в Татарстане - сильная гололедица и сильные осадки, в Краснодарском крае - сильный дождь и мокрый снег, в Крыму - сильный дождь. "Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона", - отметил метеоролог.

Погода,Общество,Роман Вильфанд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители