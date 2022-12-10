Гололедицу и мокрый снег пообещали москвичам 10 декабря

Синоптики обещают жителям Московского региона в субботу, 10 декабря, местами гололедицу и мокрый снег, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Днем в столице температура воздуха будет от минус 2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 3.

В Подмосковье ожидается от минус 4 до плюс 1 градусов днем и до 5 градусов мороза ночью. Синоптики также предупредили, что местами возможны снежные заносы.

Днем ожидается ветер со скоростью 5-10 м/с, ночью – 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 742–745 мм ртутного столба.