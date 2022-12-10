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1 час назад

Прогноз погоды: Гололедицу и мокрый снег пообещали москвичам 10 декабря

Мир24

Синоптики обещают жителям Московского региона в субботу, 10 декабря, местами гололедицу и мокрый снег, сообщается на сайте российского Гидрометцентра.

Гололедицу и мокрый снег пообещали москвичам 10 декабря
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Днем в столице температура воздуха будет от минус 2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 3.

В Подмосковье ожидается от минус 4 до плюс 1 градусов днем и до 5 градусов мороза ночью. Синоптики также предупредили, что местами возможны снежные заносы.

Днем ожидается ветер со скоростью 5-10 м/с, ночью – 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 742–745 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 12 декабря в Москве прогнозируется аномальный уровень осадков – до 25 мм в сутки. Может быть установлен абсолютный рекорд для декабря.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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