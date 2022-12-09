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48 минут назад

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге, гололедице и снежных заносах

Москва24иещё 4

МЧС предупредило жителей Москвы о мокром снеге, гололедице и снежных заносах в субботу, 10 декабря.

Жителей Москвы предупредили о мокром снеге
Фото: ТАССТАСС

"По прогнозам синоптиков Росгидромет с 6 часов утра 10 декабря с сохранением до конца суток местами в городе Москве ожидаются умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", – сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей призвали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать свои автомобили рядом с деревьями.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны!" – отметили в главке.

В подмосковном ГУ МЧС также предупредили жителей области о прогнозируемых в ночь на 10 декабря снегопадах, тумане и гололедице. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до утра субботы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие выходные москвичей ожидают рекордные осадки. По его словам, уже в субботу, 10 декабря, в столице усилятся снегопады.

В воскресенье, 11 декабря, в Москве ожидается от -2 до +3 градусов, из-за чего снегопады станут мокрыми. Высота сугробов увеличится до 13–15 сантиметров, поскольку выпадет порядка 10–15 миллиметров осадков.

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