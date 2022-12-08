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6 часов назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

ТАССиещё 1

Облачная погода, небольшой снег, на дорогах местами гололедица и температура воздуха до минус 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица
Фото: ТАССТАСС

Днем в столице будет 3-5 градусов мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус 7 - минус 2 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

Погода,Новости Москвы,
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