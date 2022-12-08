В Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица

Облачная погода, небольшой снег, на дорогах местами гололедица и температура воздуха до минус 5 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: ТАСС ТАСС

Днем в столице будет 3-5 градусов мороза. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.