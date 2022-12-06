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2 часа назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам морозы 6 декабря

Вечерняя Москваиещё 9

Во вторник, 6 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду без осадков 6 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве и области продлили до вечера вторника, 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России. Местами среднесуточная температура будет опускаться на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Погода,Новости Москвы,
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