Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет холоднее нормы на 3-3,5 градуса. Как сообщает РИА Новости, первый месяц зимы в столице будет «нордическим» — высока вероятность 20-градусных морозов.

По прогнозу эксперта, недобор снега может составить 20-30% от нормы, причем дефицит осадков ожидается лишь в первой декаде декабря — с ее окончанием в столицу придут снегопады. В результате высота снежного покрова будет отставать от климатического графика. Вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров она составит лишь 10-15 сантиметров. Кроме того, ожидается большее количество солнечных дней, чем обычно.