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36 минут назад

Прогноз погоды: москвичам предсказали «нордический» декабрь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в Москве будет холоднее нормы на 3-3,5 градуса. Как сообщает РИА Новости, первый месяц зимы в столице будет «нордическим» — высока вероятность 20-градусных морозов.

По прогнозу эксперта, недобор снега может составить 20-30% от нормы, причем дефицит осадков ожидается лишь в первой декаде декабря — с ее окончанием в столицу придут снегопады. В результате высота снежного покрова будет отставать от климатического графика. Вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров она составит лишь 10-15 сантиметров. Кроме того, ожидается большее количество солнечных дней, чем обычно.

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Тишковец отметил, что по многолетним данным средняя ночная температура для Москвы в декабре составляет -8,6 градусов, днем -3,5 градусов, а количество осадков – 56 миллиметров.

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