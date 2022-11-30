В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени. Температура воздуха в столице опустилась до минус 12 градусов, сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Об этом пишет ТАСС.
«Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала текущего сезона. По информации на 07:00, в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировано значение минус 12 градусов ровно», - сказала Волосюк.
При этом в Московской области на метеостанции Черусти, которая расположена на границе с Владимирской областью, температура опустилась до минус 17,5 градуса.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в 08:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано до минус 12,1 градуса. Такие показатели ближе к январским нормам, когда температура воздуха опускается до минус 12,3 градуса, а в декабре – до минус 11,1 градуса. На востоке Подмосковья зафиксировано до минус 18 градусов мороза.