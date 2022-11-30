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59 минут назад

В "Фобосе" сообщили, что ночь с 29-30 ноября в Москве стала самой холодной за осень

ТАССиещё 8

Самую холодную ночь с начала осени зафиксировали в Москве, температура опустилась до минус 12 градусов. Об этом в среду сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала текущего сезона. По информации на 07:00, в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировано значение минус 12 градусов ровно", - сказала Волосюк.

Она отметила, что в Подмосковье на метеостанции Черусти, которая расположена на границе с Владимирской областью, температура опустилась до минус 17,5 градуса.

Погода,Новости Москвы,Елена Волосюк,ВДНХ,
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