Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Самую холодную ночь с начала осени зафиксировали в Москве, температура опустилась до минус 12 градусов. Об этом в среду сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой холодной с начала текущего сезона. По информации на 07:00, в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировано значение минус 12 градусов ровно", - сказала Волосюк.
Она отметила, что в Подмосковье на метеостанции Черусти, которая расположена на границе с Владимирской областью, температура опустилась до минус 17,5 градуса.