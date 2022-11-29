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3 часа назад

Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до 4 градусов мороза

ТАССиещё 1

Погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от 6 до 4 градусов мороза, в ночь на среду похолодает до минус 11 градусов.

В Подмосковье днем будет до 8 градусов мороза, ночью - до минус 14 градусов.

Скорость юго-восточного ветра не превысит во вторник 7 м/с.

"Преимущественно без осадков. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 12:00 мск среды.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба.

Погода,Новости Москвы,Видео,
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