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4 часа назад

Прогноз погоды: Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы на этой неделе

Москва24

На неделе с 28 ноября погода в столице будет морозной, преимущественно сухой и солнечной. В результате москвичи смогут наблюдать необычные оптические явления, рассказал Москве 24 ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

"Пока у нас держится -2…-4, но к середине недели, в начале декабря, днем будет -5…-7 градусов, ночью – возможно, до -10, по области – до -15 градусов. Такой температурный фон считается на три-пять градусов ниже климатической нормы", – отметил эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей столицы о "барической горе" на этой неделе. По словам синоптика, атмосферное давление в городе росло еще с выходных и достигнет пиковых значений во вторник, 29 ноября.

Ожидается, что барометры покажут до 765 миллиметров ртутного столба. Это выше положенного по климату на 17–19 единиц.

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