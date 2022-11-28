Москвичи смогут увидеть ложное солнце и световые столбы

"Пока у нас держится -2…-4, но к середине недели, в начале декабря, днем будет -5…-7 градусов, ночью – возможно, до -10, по области – до -15 градусов. Такой температурный фон считается на три-пять градусов ниже климатической нормы", – отметил эксперт.