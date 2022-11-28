Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности —Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за обильных осадков. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в первой половине дня 28 ноября в южных районах Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили жителей и гостей региона о повышении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения.

«Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», — добавили в МЧС.

Ранее в ноябре российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Она отметила, что в Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты, у которых часто отсутствует товарный вид.