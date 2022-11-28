Морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью прогнозируются в столичном регионе со среды. Такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, но погода будет солнечной и безветренной, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понедельник будет самым теплым днем недели. Температурный фон прогнозируется 3-4 градуса мороза днем и 5-8 градусов мороза ночью. Во вторник похолодает до 4-6 градусов мороза днем и 7-9 градусов мороза ночью.

"В последующем ночные температуры будут минус 10-15 градусов, а днем - минус 6-8 градусов, по области - даже до минус 9 градусов. Не исключено, что в отдельных районах Подмосковья температура будет приближаться к 17-18 градусам мороза. Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, погода будет комфортной в этот период - звездные ночи, солнечные дни, искрящийся снег.

"Да, погода холодная, но ветра существенного не будет, днем солнышко будет светить, снежный покров будет искриться. Все это будет создавать вполне комфортные ощущения. Не стоит бояться этих морозов", - сказал он.

Метеоролог отметил, что такая морозная погода в Москве и Подмосковье будет сохраняться в начале следующей недели.

Причины "январских" морозов в декабре

Вильфанд рассказал, что такую погоду в регионе обусловит влияние антициклона и перемещение холодных воздушных масс.

"Над Западной Сибирью сформировался мощный антициклон, который вообще связан с погодой на половине территории нашей страны. Зимой антициклональная погода связана с холодом. Плюс будет адвекция (перемещение - прим. ТАСС) холодных воздушных масс", - пояснил он.

Метеоролог сообщил, что в связи с антициклональным режимом погоды прогнозируется аномально высокое атмосферное давление. В понедельник оно будет выше нормы на 10-12 мм рт. ст., а со вторника - на 20-23 мм рт. ст. Нормой атмосферного давления для столичного региона является 748 мм рт. ст.