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5 часов назад

Прогноз погоды: В Москве в ближайшие дни ожидается повышение атмосферного давления

Газета.Ru

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в столице повышается атмосферное давление. Оно достигнет максимума во вторник, 29 ноября, поднявшись до 765 мм ртутного столба, что превышает норму на 17 - 19 единиц. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Атмосферное давления в Москве существенно превышает норму... На свой пик... давление выйдет в предстоящий вторник", - написал синоптик.

Леус также добавил, что давление начнет снижаться только в конце предстоящей рабочей недели.

Синоптик посоветовал метеозависимым людям в этот период быть особенно внимательными к своему здоровью и незамедлительно обращаться к врачу в случае плохого самочувствия.

"В дни высокого атмосферного давления следует по возможности избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать", - сказал он.

Ранее Леус сообщил, что вероятность ледяных дождей будет сохраняться в Европейской части России, на юге Подмосковья, их можно ожидать 26 ноября.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что аномальный холод ожидается в ряде регионов России.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,
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