Погода в Москве повторила 57-летний рекорд влажности

«Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 мм осадков (4 мм за ночь и 4 мм в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ (с 1949 года)», - написал синоптик.