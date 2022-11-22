Погода в Москве повторила 57-летний рекорд влажности

В Москве 22 ноября за сутки выпало 8 мм осадков, таким образом повторен рекорд влажности для этой даты, зафиксированный в 1965 году. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 мм осадков (4 мм за ночь и 4 мм в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ (с 1949 года)», - написал синоптик.
Ранее сообщалось, что в столице до полуночи 23 ноября из-за ледяного дождя был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.