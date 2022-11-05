Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о "техногенной гололедице". По словам специалиста, в воскресенье 6 ноября, осадки будут таять от воздействия тепла автомобильных выхлопов, и снова замерзать во время снижения интенсивности дорожного движения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"На отдельных участках трасс может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 миллиметра снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, такой необычный гололед возникает при отсутствии естественных условий для образования ледяной корки. При этом Вильфанд отметил, что такие условия сформируются к понедельнику, 7 ноября.

"Она (гололедица. – Прим. ред.) уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок", – добавил синоптик.