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38 минут назад

Прогноз погоды: Синоптик предупредил москвичей о "техногенной гололедице" в воскресенье

Москва24иещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Подмосковья о "техногенной гололедице". По словам специалиста, в воскресенье 6 ноября, осадки будут таять от воздействия тепла автомобильных выхлопов, и снова замерзать во время снижения интенсивности дорожного движения.

Москвичей предупредили о неприятном погодном явлении
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"На отдельных участках трасс может наблюдаться "техногенная гололедица". Например, выпало 0,1 миллиметра снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает", – приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, такой необычный гололед возникает при отсутствии естественных условий для образования ледяной корки. При этом Вильфанд отметил, что такие условия сформируются к понедельнику, 7 ноября.

"Она (гололедица. – Прим. ред.) уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок", – добавил синоптик.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве в День народного единства, в субботу и воскресенье прогнозируется комфортная для прогулок погода. По ее словам, ветер будет слабый, температура близка к климатической норме.

Погода,Новости Москвы,Общество,Роман Вильфанд,Марина Макарова,
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