Москвичам рассказали, когда начнется настоящая зима

В Москве настоящая зима наступит, когда появится устойчивый снежный покров, рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Об этом сообщает радио КП. "Не так, как у нас сейчас, один день снег полежал и растаял. И нужно, чтобы обязательно температура среднесуточная была отрицательной, чтобы этот снег сохранился", – рассказала синоптик. По ее словам, на сегодняшний день среднесуточная температура воздуха – менее 5 градусов. "В последующие дни погоду будет определять западный антициклон. Минимальная температура ночью и в утренние часы практически до 7 ноября включительно будет отрицательная. В дневные часы прогнозируется 1–3 градуса", – добавила синоптик. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что устойчивый снежный покров в столице образуется с приходом календарной зимы. Эксперт уточнил, что московская зима не будет суровой. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, что изменение климата сказывается на непредсказуемости погодных явлений. Поэтому зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой.