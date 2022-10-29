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28 октября

Прогноз погоды: Москвичей на следующей неделе ждут похолодание и снег

ТАССиещё 11

Снег и похолодание до 2-3 градусов мороза в дневное время прогнозируются в Московском регионе с 31 октября. Во вторник осадки станут менее заметными, а температура будет около 0 градусов днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей на следующей неделе ждут похолодание и снег
Фото: ТАССТАСС

До этого в столичном регионе наблюдался только мокрый снег.

"В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0 - минус 5 градусов, днем - в Москве 0 - плюс 2 градуса, по области - минус 2 - 3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник осадки станут менее интенсивными. Температурный фон ночью ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем - от 0 до 5 градусов тепла.

"Такое похолодание кажется сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям", - отметил он.

Ранее метеоролог сообщил, что, согласно климатическим наблюдениям, постоянный снежный покров в столичном регионе устанавливается в начале декабря.

Погода,Роман Вильфанд,
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