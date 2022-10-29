Москвичей на следующей неделе ждут похолодание и снег

Снег и похолодание до 2-3 градусов мороза в дневное время прогнозируются в Московском регионе с 31 октября. Во вторник осадки станут менее заметными, а температура будет около 0 градусов днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: ТАСС ТАСС

До этого в столичном регионе наблюдался только мокрый снег.

"В понедельник уже уверенно прохладная погода: ночью будет 0 - минус 5 градусов, днем - в Москве 0 - плюс 2 градуса, по области - минус 2 - 3 градуса. Кроме того, ожидаются небольшой снег и мокрый снег, даже без дождя", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник осадки станут менее интенсивными. Температурный фон ночью ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, а днем - от 0 до 5 градусов тепла.

"Такое похолодание кажется сильным, но именно такой температурный фон близок к многолетним значениям", - отметил он.