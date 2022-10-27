Вильфанд рассказал о необычно теплой погоде в Москве в эти выходные

— В субботу прогнозируется 10-11 градусов, а в воскресенье — даже до плюс 12 градусов. Такой температурный фон на 6 градусов выше нормы. Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой, — отметил синоптик.