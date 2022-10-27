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12 часов назад

Прогноз погоды: Вильфанд пообещал потепление в Москве в эти выходные

Вечерняя Москваиещё 12

В выходные в столице ожидается потепление до плюс 12 градусов. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о необычно теплой погоде в Москве в эти выходные
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в пятницу, 28 октября, в Москве температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла.

— В субботу прогнозируется 10-11 градусов, а в воскресенье — даже до плюс 12 градусов. Такой температурный фон на 6 градусов выше нормы. Это очень хорошо. Необычное тепло для этого времени года. Правда, если до конца недели будет облачно и небольшие дожди, то в выходные погода станет более дождливой, — отметил синоптик.

После таких выходных, в столице в понедельник резко похолодает, а температура будет до плюс 5 градусов. Однако на следующей день станет теплее и ожидается 5-8 градусов тепла и местами небольшой дождь, передает ТАСС.

О мощном потеплении в Москве также рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. По его словам, в конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до 10-12 градусов тепла.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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