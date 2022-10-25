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25 октября

Прогноз погоды: Москвичам пообещали «мощное потепление»

Мослентаиещё 14

«Мощное потепление» пообещал жителям Москвы ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что предстоящие выходные в столице ожидаются теплыми.

«В конце октября ожидается мощное потепление с повышением дневной температуры до плюс 10-12 градусов», — сказал он.

При этом в ближайшие дни москвичей ожидает небольшое похолодание. По словам Старкова, самым холодным днем этой недели станет вторник, 25 октября. Днем воздух прогреется максимум до шести градусов тепла.

«Во второй половине недели характер погоды опять изменится, она станет облачной, пойдут небольшие осадки. В ночь на среду могут быть смешанные осадки, затем это все перейдет в небольшие дожди, и усилится юго-западный ветер», — сообщил Старков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели москвичей ожидает переменчивая погода с осадками.

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