В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
24 минуты назад

Прогноз погоды: Облачная погода ожидается в Москве в воскресенье

Москва24

В воскресенье, 23 октября, в Москве ожидается облачная погода. В городе также пройдет небольшой дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Температура воздуха в Москве составит 6–8 градусов тепла, по области – от 4 до 9 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер в столице ожидается южный. Скорость его порывов составит от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе в воскресенье составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о предстоящем похолодании. По словам синоптика, температурный переход окажется довольно резким.

Похолодание в столице, по словам эксперта, ожидается со вторника, 25 октября. В дневное время суток синоптик спрогнозировал до 5 градусов тепла, в ночное – от 0 до минус 5 градусов.

При этом заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков порекомендовал не ждать полноценного снежного покрова в Москве в ближайшее время. По его словам, первым снегом можно считать устойчивый покров, а не редкие снежинки, которые являются всего лишь видом осадков.

Погода,Новости Москвы,Общество,Анатолий Цыганков,Роман Вильфанд,Росгидромет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители