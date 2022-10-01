Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москве в субботу пообещали теплую погоду с дождями и туманами. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье», - рассказал Леус.

Погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона: облачно, временами дожди. Утром местами туман, ветер 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет постепенно падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба. Это немного ниже нормы.