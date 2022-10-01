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1 час назад

Погода в Москве: Москвичам пообещали теплый дождливый день

Майк Габриелян

Москве в субботу пообещали теплую погоду с дождями и туманами. Такой прогноз сделал ведущий сотрудник «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

Синоптики рассказали о погоде в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Температура воздуха примерно на 2-3 градуса выше климатической нормы - плюс 14 - плюс 16 градусов ожидается сегодня в Москве, плюс 12 - плюс 17 будет в Подмосковье», - рассказал Леус.

Погоду в столице будет определять теплый сектор южного циклона: облачно, временами дожди. Утром местами туман, ветер 3-8 метров в секунду.

В аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов

Атмосферное давление будет постепенно падать, к вечеру барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба. Это немного ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах в ближайшие месяцы.

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