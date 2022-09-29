Москвичам пообещали «старое» бабье лето

С 5 по 10 октября в Москву может прийти «старое» бабье лето. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Он отметил, что с 5 октября на фоне роста атмосферного давления в столичном регионе распогодится и потеплеет.
«В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре», — сказал Тишковец.
При этом по ночам будет холодно, от 0 до +5 градусов, а днем, в условиях сухой погоды, воздух сможет прогреться до +10…15 градусов.
Отметим, что в грядущие выходные в Москве ожидаются дожди — прольется около 30% от октябрьской нормы осадков. В центре погоды «Фобос» сообщали, что 1 и 2 октября в столицу также накроют магнитные бури.