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6 часов назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали «старое» бабье лето

Никита Бородкин

С 5 по 10 октября в Москву может прийти «старое» бабье лето. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Москвичам пообещали «старое» бабье лето
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что с 5 октября на фоне роста атмосферного давления в столичном регионе распогодится и потеплеет.

«В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре», — сказал Тишковец.

При этом по ночам будет холодно, от 0 до +5 градусов, а днем, в условиях сухой погоды, воздух сможет прогреться до +10…15 градусов.

Отметим, что в грядущие выходные в Москве ожидаются дожди — прольется около 30% от октябрьской нормы осадков. В центре погоды «Фобос» сообщали, что 1 и 2 октября в столицу также накроют магнитные бури.

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