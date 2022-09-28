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9 часов назад

Погода в Москве: Названа дата выпадения первого снега в Москве

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Первые осадки в виде снега могут обрушиться на Москву уже в середине октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Названа дата выпадения первого снега в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До конца сентября и первую неделю второго осеннего месяца осадков в виде снега в столице не предвидится, отметил синоптик, сообщает ФАН.

Москвичам анонсировали подобие бабьего лета

Согласно прогнозу, именно в середине октября температурные показатели будут держаться в районе нуля градусов. Поэтому первый снег в Москве может выпасть с 13 по 15 октября.

Напомним, что в среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

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