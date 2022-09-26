В ближайшие дни на юге России ожидается «июльская» погода. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в некоторых регионах потеплеет до 30 градусов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, температура воды на курортах Черноморского побережья составит 22-23 градуса.

«В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет 25 градусов, далее 28-30. Каждый день температура будет повышаться на один градус с 26 числа. Существенных осадков не прогнозируется», — сказал эксперт.

В то же время на Урале и Западной Сибири ожидается похолодание, мокрый снег, заморозки, сильный ветер и гололедица. Температура воздуха там понизится на 15-20 градусов. Так, еще в субботу в Омске было +25, а в понедельник температура составит 4-7 градусов.

«В Пермском крае, Свердловской, Курганской и Челябинской областях ночные температуры составят минус 2-4 градуса. Сильные осадки в виде мокрого снега и дождя прогнозируются в северных районах Хабаровского края. Кроме этого, похолодание до минус 3 градусов придет в Башкирию», — заключил эксперт.

В Москве погода тоже не порадует. До конца месяца в столице будет холодно и дождливо. В первой половине недели температура составит не выше плюс 12 градусов.