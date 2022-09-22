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35 минут назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о дожде «стеной»

Елена Прошина

В ближайшие выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков. Дождь в столице будет лить стеной 36 часов подряд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.

"Дожди будут лить стеной в течение 36 часов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам синоптика, в эти выходные на Центральную часть России обрушатся сильнейшие дожди. Таких ливней не было в это время за всю послевоенную историю. Виной тому станет гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения

«Насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов», - рассказал Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в выходные в московском регионе будут дожди и хлесткий ветер. Дневная температура составит 10-12 градусов, ночная – 7-8 градусов. Будет пасмурно и дождливо.

Погода,Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
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