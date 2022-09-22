"Дожди будут лить стеной в течение 36 часов"

«Насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов», - рассказал Тишковец.