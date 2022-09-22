"Дожди будут лить стеной в течение 36 часов"

В ближайшие выходных в Москве выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков. Дождь в столице будет лить стеной 36 часов подряд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА Новости.
По словам синоптика, в эти выходные на Центральную часть России обрушатся сильнейшие дожди. Таких ливней не было в это время за всю послевоенную историю. Виной тому станет гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения
«Насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории, в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днем, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря. Обложные дожди начнутся утром в субботу и, не прекращаясь, будут лить стеной в течение 36 часов», - рассказал Тишковец.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в выходные в московском регионе будут дожди и хлесткий ветер. Дневная температура составит 10-12 градусов, ночная – 7-8 градусов. Будет пасмурно и дождливо.