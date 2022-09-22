Ряд регионов России, в том числе Краснодарский, Приморский, Хабаровский края и республики Северного Кавказа, ожидают в ближайшие дни сильные осадки в виде дождей. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, юг России ждут грозы и шквалистый ветер «в связи с прохождением фронтальных разделов и большой неустойчивостью».

«С 22 по 24 сентября в Краснодарском крае, включая Сочи, будут сильные дожди, в том числе ливневого характера, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. В Ставропольском крае и северокавказских республиках аналогичная ситуация 22 и 23 числа. Может выпадать более 50 мм [осадков]», - предупредил синоптик.

Он также отметил, что в Краснодарском крае на фоне ливней прогнозируется подъем рек и повышенный риск схода селей. Сильные дожди до конца недели ждут также жителей Саратовской и Ярославской области, Приморского и Хабаровского края и Сахалина.