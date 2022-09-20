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3 часа назад

Погода в Москве: Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева

Говорит Москва

В результате были повреждены 14 автомобилей.

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инциденты были зафиксированы накануне в различных районах столицы», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает о почти сотне поваленных ветром деревьев. Кроме того, отмечается, что механические повреждения получили более 75 автомобилей.

Из-за ливня и шквалистого ветра в Москве вчера действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Городские службы из-за неблагоприятных условий работали в усиленном режиме.

Данных о пострадавших из-за шквалистого ветра в столице не поступало.

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