Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева

В результате были повреждены 14 автомобилей.
«Инциденты были зафиксированы накануне в различных районах столицы», — рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Тем временем агентство «Интерфакс» сообщает о почти сотне поваленных ветром деревьев. Кроме того, отмечается, что механические повреждения получили более 75 автомобилей.
Из-за ливня и шквалистого ветра в Москве вчера действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Городские службы из-за неблагоприятных условий работали в усиленном режиме.
Данных о пострадавших из-за шквалистого ветра в столице не поступало.