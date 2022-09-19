Сильный ветер сохранится в столице до утра вторника

Горожан просят быть внимательными и не выходить на улицу без необходимости. В целях безопасности не нужно укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. Чтобы укрыться от ветра, можно зайти в любое ближайшее здание, спуститься в метро или подземный переход.