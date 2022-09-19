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14 часов назад

Погода в Москве: Сильный ветер сохранится в столице до утра вторника

Mos.ru

Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Сильный ветер сохранится в столице до утра вторника
Фото:  Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

Ветреная погода в столице сохранится до утра 20 сентября. Местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Горожан просят быть внимательными и не выходить на улицу без необходимости. В целях безопасности не нужно укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. Чтобы укрыться от ветра, можно зайти в любое ближайшее здание, спуститься в метро или подземный переход.

Ранее городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

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