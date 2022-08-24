Вильфанд предупредил жителей Москвы о рекордной жаре

В Москве и Подмосковье 24 и 25 августа воздух прогреется до 34-35 градусов тепла. О рекордной жаре в столичном регионе предупредил жителей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Анализ атмосферных процессов позволяет прогнозировать, что температура в Москве будет еще выше, чем ожидалось. Сегодня она будет достигать 32-34 градуса, а по области — даже 35 градусов. Это близко к рекордным значениям», — сказал метеоролог.

По его словам, в следующие дни аномально жаркая погода в Москве сохранится. Так, 25 августа в Москве будет 32-34 градуса, в области — до 35 градусов; 26 и 27 августа температура будет аналогичной. Вильфанд назвал подобные показатели термометров тревожными, подчеркнув, что температура до 29 августа будет выше нормы на 7-9 градусов.

Синоптик также предупредил о штормовом предупреждении в Москве из-за жаркой погоды. Вчерашние сутки стали вторыми по жаре за весь год, подчеркнул синоптик. «Вчера среднесуточная [температура воздуха] составила 24,8 градуса, а самая высокая была 23 июня — 24,9 градуса», — рассказал Вильфанд.