Синоптики предупредили о заморозках в регионах Сибири

Заморозки до минус семи градусов ожидаются в ближайшие три дня на территории большинства регионов Сибири.

Фото: РИА Новости РИА Новости

19 августа в центральных и южных районах Красноярского края и в республиках Хакасия и Тыва в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщает Среднесибирский Гидрометцентр. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в период 18-22 августа при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до +1.. -2 градусов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. О возможном похолодании до минус семи градусов сообщило ГУ МЧС по Омской области.

Видео дня

"Такие погодные явления могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно при совершении обгонов на загородных трассах", - говорится в сообщении красноярского ГУ МЧС.

Региональные главки МЧС в связи с погодными условиями объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае и центральных и южных районах Красноярского края.

По словам начальника гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анны Лапчик, прохладная погода с заморозками может сохраниться в Сибири и далее. "Мы сейчас даем прогноз на три дня. <...> Штормовое предупреждение в Новосибирской области и в Алтайском крае может продлиться и до 23 числа и далее", - рассказала она ТАСС.

В регионах Сибири установилась прохладная дождливая погода. По словам Лапчик, в Сибири температура воздуха ниже нормы на три градуса - она колеблется от плюс шести градусов Цельсия ночью до +16 днем.