В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
5 часов назад

Синоптики предупредили о заморозках в регионах Сибири

ТАСС

Заморозки до минус семи градусов ожидаются в ближайшие три дня на территории большинства регионов Сибири.

Синоптики предупредили о заморозках в регионах Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19 августа в центральных и южных районах Красноярского края и в республиках Хакасия и Тыва в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщает Среднесибирский Гидрометцентр. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в период 18-22 августа при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до +1.. -2 градусов в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае. О возможном похолодании до минус семи градусов сообщило ГУ МЧС по Омской области.

Видео дня

"Такие погодные явления могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, особенно при совершении обгонов на загородных трассах", - говорится в сообщении красноярского ГУ МЧС.

Региональные главки МЧС в связи с погодными условиями объявили штормовое предупреждение в Алтайском крае и центральных и южных районах Красноярского края.

По словам начальника гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анны Лапчик, прохладная погода с заморозками может сохраниться в Сибири и далее. "Мы сейчас даем прогноз на три дня. <...> Штормовое предупреждение в Новосибирской области и в Алтайском крае может продлиться и до 23 числа и далее", - рассказала она ТАСС.

В регионах Сибири установилась прохладная дождливая погода. По словам Лапчик, в Сибири температура воздуха ниже нормы на три градуса - она колеблется от плюс шести градусов Цельсия ночью до +16 днем.

В то же время, как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в Алтайском крае и Новосибирской области 18-19 августа сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса). В отдельных районах (Купинский и Доволенский в Новосибирской области) класс пожароопасности дойдет до пятого. На северных территориях Красноярского края также введен особый противопожарный режим.

Погода,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители