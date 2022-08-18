Москвичам пообещали 32-градусную жару 18 августа

В четверг, 18 августа, антициклональный характер погоды все еще будет определять погоду в Москве и области. Также сохранится и вынос раскалённого воздуха с Каспия, распространившийся до больших высот.

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При переменной облачности осадков не предвидится. Воздух в столице и Подмосковье прогреется до 32 градусов, ветер будет дуть восточного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется немного повышенное — 751 миллиметр ртутного столба, заметен выраженный дефицит кислорода утром и днем, пишет портал «Метеоновости».

— Недостаток кислорода вызывает нарушения сердечно-сосудистой и нервной системы, духота и перегрев могут стать причиной теплового удара, острого нарушения кровообращения. Тяжело переносят жару люди с нарушением обмена веществ, ослабленными механизмами термоадаптации (дети и люди пожилого возраста), — рассказали специалисты.