В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Астрономы предупредили о магнитной буре 17 августа

Вечерняя Москваиещё 3

Магнитная буря ожидается на Земле в среду, 17 августа. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Астрономы предупредили о магнитной буре
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Предполагается, что природное явление будет относиться к категории G1. Буря характеризуется как слабая.

При этом магнитосфера останется возбужденной 18 и 19 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение, им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата. Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.

Погода,Общество,Наталья Наумова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители