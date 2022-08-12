Астрономы предупредили о магнитной буре

Магнитная буря ожидается на Земле в среду, 17 августа. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

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Предполагается, что природное явление будет относиться к категории G1. Буря характеризуется как слабая.

При этом магнитосфера останется возбужденной 18 и 19 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

Магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.