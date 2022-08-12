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13 часов назад

Прогноз погоды: В Москве на выходных ожидается жара

ТАССиещё 8

Температура воздуха в Москве повысится в предстоящие выходные дни до 28-31 градуса. А в начале следующей недели жара только усилится, что может негативно сказываться на самочувствие человека, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москве на выходных ожидается жара
Фото: ТАССТАСС

Температурный фон выше 30 градусов в столице считается опасным явлением. В такие периоды выпускается штормовое предупреждение.

"С пятницы Москва будет находиться в центре антициклона, затем - в его теплой части. В выходные прогнозируется 28-31 градус. Я говорю это с осторожностью, так как такая высокая температура - это опасно", - сказал он.

По словам Вильфанда, этот жаркий период будет комфортнее предыдущего, поскольку ночи будут достаточно прохладные - прогнозируется 12-16 градусов тепла.

Метеоролог также рассказал, что в начале следующей недели жара только усилится.

"В понедельник, вторник, среду температура будет еще повышаться на один-два градуса днем. Ночные температуры тоже подрастут до 15-17 градусов", - отметил Вильфанд.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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