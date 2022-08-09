Бушующий над Финским заливом смерч сняли на видео

В Ленобласти заметили необычное природное явление. Над Финским заливом бушевал смерч. Атмосферный вихрь запечатлели на видео, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале gogland_govorit.

Отмечается, что смерч был снят на камеру на Северном Гогландском маяке. Он расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области.