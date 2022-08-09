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3 часа назад

Бушующий над Финским заливом смерч сняли на видео

Денис Фьючин

В Ленобласти заметили необычное природное явление. Над Финским заливом бушевал смерч. Атмосферный вихрь запечатлели на видео, соответствующие кадры размещены в Telegram-канале gogland_govorit.

Отмечается, что смерч был снят на камеру на Северном Гогландском маяке. Он расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В городе Сосновый Бор под Петербургом в конце июля местные жители могли увидеть сразу шесть смерчей. В минувшие выходные на Северную столицу обрушился ураган с мощными дождями.

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