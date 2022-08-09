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6 часов назад

Появилось видео последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде

Денис Фьючин

Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород и затопил улицы города. Снятые местными жителями кадры опубликованы в Telegram-канале IZ.RU. На них видно, что машины передвигаются по заполненным водой дорогам.

«Вот так плавает Нижний Новгород с утра», – говорит за кадром водитель транспортного средства, пытаясь проехать по затопленной проезжей части.

Мощные дожди прошли в Нижнем Новгороде в ночь на вторник. Как уточнил мэр города Юрий Шалабаев в своем официальном Telegram-канале, больше всего непогода затронула нижнюю его часть. Техника уже отправилась для устранения последствий обильных осадков на проблемные адреса.

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