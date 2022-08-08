К выходным синоптики прогнозируют очередное повышение температуры до плюс 28 градусов.

Новая неделя началась для москвичей с небольшого похолодания. Однако через несколько дней синоптики прогнозируют возвращение жаркой погоды.

В ночь на вторник, 9 августа, термометры покажут от 14 до 16 градусов. Днем ожидается 21–23 градуса тепла. Небо затянут облака, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 метров в секунду.

В среду ночью температура воздуха опустится до 13–15 градусов, днем будет около 22–24 градусов. Облаков станет меньше, и осадки прекратятся. В четверг будет еще на два градуса теплее — до плюс 26.