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2 часа назад

Погода в Москве: Жаркая погода вернется в Москву к концу недели

Mos.ru

К выходным синоптики прогнозируют очередное повышение температуры до плюс 28 градусов.

Новая неделя началась для москвичей с небольшого похолодания. Однако через несколько дней синоптики прогнозируют возвращение жаркой погоды.

В ночь на вторник, 9 августа, термометры покажут от 14 до 16 градусов. Днем ожидается 21–23 градуса тепла. Небо затянут облака, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозе могут достигать 12–17 метров в секунду.

В среду ночью температура воздуха опустится до 13–15 градусов, днем будет около 22–24 градусов. Облаков станет меньше, и осадки прекратятся. В четверг будет еще на два градуса теплее — до плюс 26.

Ночь на пятницу может стать самой прохладной — термометры покажут 10–15 градусов. Днем же температура воздуха поднимется до 28. Аналогичный прогноз дают и на субботу, 13 августа.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,
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