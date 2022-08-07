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23 минуты назад

Новости погоды: синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 7 августа

Вечерняя Москва

В воскресенье, 7 августа, столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт с волнами. При облачной погоде с прояснениями во второй половине дня прольются кратковременные дожди, местами сильные, прогремят грозы, возможен град.

Синоптики предупредили москвичей о грозе и граде 7 августа
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 25–30 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном мегаполисе погода будет резко меняться, на смену аномальной жаре придут дожди и грозы, ожидается порывистый ветер. Но это не скажется на комфортности погоды. Содержание кислорода будет пониженным, что в сочетании с высокой влажностью воздуха может негативно сказываться на общем состоянии лиц с хроническими и острыми, недавно перенесенными заболеваниями дыхательной системы, особенно при бронхиальной астме, бронхитах, пневмонии с дыхательной недостаточностью. Сохраняется риск обострений сердечно-сосудистых заболеваний.

У метеочувствительных людей очень редко наблюдается формирование толерантности к резким изменениям погоды, поэтому только плановое лечение имеющихся заболеваний, занятия посильными видами спорта, оздоровительные и общеукрепляющие процедуры могут помочь легче переносить погодные нагрузки.

Мощный циклон с северо-запада накроет Москву 7 августа. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Погода,Новости Москвы,
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