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1 час назад

Погода в Москве: Синоптики предупредили москвичей о ненастье

Майк Габриелян

В воскресенье Москву ждет гроза с градом, ливнями и усилением ветра до 18-23 м/с. О ненастной погоде 7 августа предупреждает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 августа, с 14:00 и до конца дня в столице ожидаются ливень, гроза, град, усиление ветра до 18-23 м/с», — сказано в сообщении.

Жителей города призвали заранее планировать поездки и быть предельно внимательными.

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Сегодня в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жары. На улице +30..+33 С. Предупреждение действует до 16.00 7 августа.

Погода,Новости Москвы,Общество,Видео,
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