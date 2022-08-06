В воскресенье Москву ждет гроза с градом, ливнями и усилением ветра до 18-23 м/с. О ненастной погоде 7 августа предупреждает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 августа, с 14:00 и до конца дня в столице ожидаются ливень, гроза, град, усиление ветра до 18-23 м/с», — сказано в сообщении.
Жителей города призвали заранее планировать поездки и быть предельно внимательными.
Сегодня в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномально жары. На улице +30..+33 С. Предупреждение действует до 16.00 7 августа.