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29 минут назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о жаре до 33 градусов в субботу

Москва24

В субботу, 6 августа, в столичном регионе ожидается очень жаркая и сухая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичей предупредили о небывалой жаре
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит 30–32 градуса, в Подмосковье – 27–32 градуса. Ветер будет южного направления.

"Атмосферное давление повышенное – 752 миллиметра ртутного столба. <...> В приземном воздухе выраженный дефицит кислорода, с условиями термического дискомфорта в течение дня, с духотой и перегревом", – говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Гидрометцентра РФ, в некоторых районах столицы воздух может прогреться до 33 градусов. В связи с жаркой погодой объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

При этом в воскресенье, 7 августа, в Москве резко похолодает. В городе ожидаются сильный ветер, интенсивные дожди и грозы. Температура опустится на 4–5 градусов и составит 25–28 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что пик летней жары уже проходит. Он назвал воскресенье сложным днем, так как при комфортной температуре ожидается ветер до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град. В понедельник, 8 августа, по словам синоптика, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. При этом на следующий день ожидается до 26 градусов.

В столичном Депздраве москвичей призвали не находиться долго под солнцем из-за жары, а также напомнили о возможности проверить свое состояние в павильонах "Здоровая Москва". В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чаще принимать душ и не допускать перегрева.

Погода,Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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