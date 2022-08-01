Конец лета в Москве будет знойным, температура воздуха может подняться до температурных рекордов за все 140 лет метеонаблюдений. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным Гидрометцентра России, до середины недели жителей столицы ожидают комфортные +28…+29 градусов, будет солнечно и сухо.

Однако к концу недели столбики термометров в Москве начнут расти. Уже 4 августа ожидается +32 градуса, а на выходных зной усилится до +34 градусов, что уже на грани рекордного уровня для последнего месяца лета.

При этом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что не стоит ждать повторения лета 2010 года и горящих торфяников.

«Тогда жара стояла сорок дней подряд, начиная с конца июня, нагрев земли и воздуха копился все это время, а в августе зной уже спал. Сейчас ничего подобного нет. Если жара за тридцать и будет, то совсем не такая продолжительная и изнуряющая», - пояснила она.

По словам метеоролога, также не стоит ожидать такого же аномального зноя, который был этим летом в Европе из-за раскаленного воздуха, идущего из Африки.

«У нас жарко будет не из-за поступления горячих воздушных масс извне, а за счет прогрева. Ясную и сухую погоду в средней полосе обеспечит антициклон, центр его расположен над Балтикой», - отметила она.

Синоптики предупредили, что похолодания не стоит ожидать минимум до середины месяца, и вероятнее всего, весь август в столице будет знойным.